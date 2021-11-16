новости
новости
Регистрация
В Тульской области две легковушки улетели в кювет
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Тульской области две легковушки улетели в кювет

Аварии произошли накануне в Заокском и Киреевском районах.

В понедельник, в 7.15, на шестом километре дороги «Железня – Алексин» в Заокском районе, 33-летний водитель Nissan Almera не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, столкнулся с Hyundai i30 и улетел в кювет. Пострадал 40-летний водитель Hyundai. Госпитализация ему не потребовалась.

Чуть позже, в 8.00, на девятом километре дороги «Болохово – Шварцевский» в Киреевском районе 38-летняя женщина на «Ладе Ларгус» превысила скорость, не справилась с управлением на скользкой дороге и опрокинулась в кювет. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтоавариятульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые школы, ремонт ДКЖ и Ваныкинской больницы - что заложили в бюджет Тульской области на 2022 год
Новые школы, ремонт ДКЖ и Ваныкинской больницы - что заложили в бюджет Тульской области на 2022 год
Туляку прислали мешок с песком вместо купленной минимойки
Туляку прислали мешок с песком вместо купленной минимойки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.