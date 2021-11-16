В Тульской области две легковушки улетели в кювет

Фото: Тульская Госавтоинспекция

В понедельник, в 7.15, на шестом километре дороги «Железня – Алексин» в Заокском районе, 33-летний водитель Nissan Almera не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, столкнулся с Hyundai i30 и улетел в кювет. Пострадал 40-летний водитель Hyundai. Госпитализация ему не потребовалась.

Чуть позже, в 8.00, на девятом километре дороги «Болохово – Шварцевский» в Киреевском районе 38-летняя женщина на «Ладе Ларгус» превысила скорость, не справилась с управлением на скользкой дороге и опрокинулась в кювет. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.