Туляку прислали мешок с песком вместо купленной минимойки
За минувшие выходные от действий мошенников пострадали восемь жителей нашей области.
Недавно в полицию обратился 33-летний туляк. Мужчина заявил, что его обманули на онлайн-площадке. По словам потерпевшего, он договорился с продавцом о покупке минимойки.
Получив фото накладной на отправку товара транспортной компанией, туляк перевел деньги на банковскую карту продавца. Вместо минимойки ему прислали мешок с песком. Сумма ущерба — 19 тысяч рублей.
«Так, одной из жертв злоумышленников стала 75-летняя тулячка. Мошенники, используя телефонную связь, под предлогом прекращения „несанкционированных операций“ с ее денежными средствами убедили пенсионерку перевести денежные средства на так называемый „защищенный счет“. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД.