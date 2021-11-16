Туляку прислали мешок с песком вместо купленной минимойки

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За минувшие выходные от действий мошенников пострадали восемь жителей нашей области.

Недавно в полицию обратился 33-летний туляк. Мужчина заявил, что его обманули на онлайн-площадке. По словам потерпевшего, он договорился с продавцом о покупке минимойки.

Получив фото накладной на отправку товара транспортной компанией, туляк перевел деньги на банковскую карту продавца. Вместо минимойки ему прислали мешок с песком. Сумма ущерба — 19 тысяч рублей.

. Мошенники заказывают огромное количество рекламы, которую показывают людям в соцсетях и на сайтах. Люди переходят в интернет-магазин, делают заказ. На первый взгляд, им ничего не грозит: оплатить товар предлагается на почте наложенным платежом, уже после получения. Однако уже дома при вскрытии упаковки обнаруживается, что вместо покупателю прислали мусор, тряпки и даже песок. Российская газета » пишет, что такой способ мошенничества стал популярен в Сети. Аферисты создают временные сайты для рекламы каких-либо товаров, при этом цены на обувь, одежду и технику на них крайне низкиеМошенники заказывают огромное количество рекламы, которую показывают людям в соцсетях и на сайтах. Люди переходят в интернет-магазин, делают заказ. На первый взгляд, им ничего не грозит: оплатить товар предлагается на почте наложенным платежом, уже после получения. Однако уже дома при вскрытии упаковки обнаруживается, что вместо покупателю прислали мусор, тряпки и даже песок.

По данным полиции, на территории региона продолжают совершаться дистанционные мошенничества. Только за прошлые выходные восемь туляков отправили преступникам почти миллион рублей. 972 тысяч рублей.

«Так, одной из жертв злоумышленников стала 75-летняя тулячка. Мошенники, используя телефонную связь, под предлогом прекращения „несанкционированных операций“ с ее денежными средствами убедили пенсионерку перевести денежные средства на так называемый „защищенный счет“. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД.