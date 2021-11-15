Нападение на новомосковскую больницу: возбуждено уголовное дело

Как стало известно Myslo, по факту нападения на Новомосковскую городскую клиническую больницу возбуждено уголовное дело. Одного фигуранта событий подозревают по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), а второго – по 20.17.1 КоАП РФ («Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект»). По нашей информации, оба мужчины — братья.

произошло ЧП. По словам очевидцев, в приемный покой лечебного учреждения ворвались четверо мужчин. Напомним , накануне вечером в Новомосковской городской клинической больницеочевидцев, в приемный покой лечебного учреждения ворвались четверо мужчин.

«Предположительно, это были родственники умершего недавно пациента. Они напали на охранника, сломали дверь, разбили телефон. Охранник успел нажать тревожную кнопку, правоохранительные органы приехали быстро. Из медицинского персонала никто не пострадал», — сообщил источник Myslo.