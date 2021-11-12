В Тульской области ищут очевидцев столкновения фуры и «Запорожца»

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В редакцию Myslo обратились участники серьёзного ДТП, которое произошло 30 июля, в 18.45 на 153-м километре трассы «Крым» в Ясногорском районе.

По данным тульской Госавтоинспекции, 52-летний водитель фуры DAF совершил попутное столкновение с «Запорожцем», за рулём которого находилась 24-летняя девушка. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.