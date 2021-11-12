Фото: tula.chp
В Тульской области ищут очевидцев столкновения фуры и «Запорожца»
Авария произошла 30 июля в Ясногорском районе. Пострадала 24-летняя девушка.
В редакцию Myslo обратились участники серьёзного ДТП, которое произошло 30 июля, в 18.45 на 153-м километре трассы «Крым» в Ясногорском районе.
По данным тульской Госавтоинспекции, 52-летний водитель фуры DAF совершил попутное столкновение с «Запорожцем», за рулём которого находилась 24-летняя девушка. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете записью с видеорегистратора – пишите Елене Глушаковой: lenka7427567@gmail.com
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