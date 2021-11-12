новости
новости
Регистрация
В Тульской области ищут очевидцев столкновения фуры и «Запорожца»
Фото: tula.chp

В Тульской области ищут очевидцев столкновения фуры и «Запорожца»

Авария произошла 30 июля в Ясногорском районе. Пострадала 24-летняя девушка.

В редакцию Myslo обратились участники серьёзного ДТП, которое произошло 30 июля, в 18.45 на 153-м километре трассы «Крым» в Ясногорском районе.

По данным тульской Госавтоинспекции, 52-летний водитель фуры DAF совершил попутное столкновение с «Запорожцем», за рулём которого находилась 24-летняя девушка. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете записью с видеорегистратора – пишите Елене Глушаковой: lenka7427567@gmail.com

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск очевидцев ДТПавариястолкновение автомобилейрозыск очевидцев
Место
Тульская областьЯсногорский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Госдуму внесён законопроект об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах
В Госдуму внесён законопроект об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах
Депутаты Тульской облдумы помогли приобрести оборудование для ребенка-инвалида
Депутаты Тульской облдумы помогли приобрести оборудование для ребенка-инвалида
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.