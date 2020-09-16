Идеальное преступление: Как увести деньги у десятков туляков и остаться на свободе?

Фото из архива героев публикации.

«Утром и деньги, и стулья» – это удается далеко не всем, но отдельные «виртуозы» всё же встречаются.

Они обещают с три короба, берут плату за свои еще не оказанные услуги, даже заключают договор и указывают в нём сроки исполнения обязательств… А потом просто исчезают, ловко лавируя между законодательными прогалами.

В итоге пострадавшие с полным правом именуют таких людей мошенниками, а вот с юридической точки зрения правоохранительные органы не находят причин для привлечения их к ответственности. Идеальное преступление. Скажете, так не бывает? Очень даже бывает!

История тулячки Аллы Кузьминой подобна историям десятков других людей, которые называют себя потерпевшими от деятельности гражданина Романа Левицкого. Официально он – бывший предприниматель, его ИП давно закрыто. Однако его деятельность по ремонту мебели живет.

Рассказывает Александр Кузьмин:

Александр Кузьмин – 17 мая моя жена заключила с Романом Левицким договор на сумму 10 200 рублей за перетяжку кресла из экокожи. В тот же день его представители приехали к нам домой, супруга перевела им 7200 рублей, и после этого они забрали кресло стоимостью 25 000 рублей. Деньги, правда, мы переводили не лично Левицкому, а его сотруднику, который должен был передать их ему. Нами был подписан договор с ИП Левицким Р. А., предприниматель обещал сделать перетяжку кресла до 1 июня 2020 года.

– Через несколько дней нам позвонил Левицкий и сказал, что требуется остальная часть оговоренной суммы, потому что предстоит дополнительная закупка материалов. 22 мая мы перевели 1200 рублей, а 24 мая – 1800 рублей. В обоих случаях перевод совершался уже на имя Дениса Валерьевича А. С 26 мая телефоны, с которых велись разговоры от представителей ИП Левицкого, перестали отвечать. Я же, случайно узнав телефон, дозвонился до Левицкого. И тот меня успокоил: кресло будет доставлено нам 30 или 31 мая, что он разобрался с недобросовестными работниками и уволил их.

Но ни 30, ни 31 мая, ни в установленный договором срок кресло не вернулось к владельцам. Левицкий то не отвечал на звонки, то называл новые сроки доставки, но каждый раз кресло по разным причинам не доезжало: то машины нет, то служба доставки что-то перепутала.

15 июня Левицкий сам позвонил и, оправдываясь, сказал, что при доставке кресло было порвано, и даже прислал фото с поврежденным местом. Вновь обещал оперативно устранить повреждение и 17 июня привезти кресло. Потом снова пропал и заблокировал номера телефонов клиентов.

23 июня супруги Кузьмины обратились в отдел полиции «Привокзальный» с заявлением на Левицкого. В заявлении они указали, что действия предпринимателя «сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и его деяние повлекло причинение значительного ущерба». К заявлению приложили документы: договор на ремонт мебели от 17 мая, товарные чеки об оплате и банковские чеки о переводе с карты денег.

– Мы предлагали ИП Левицкому расторгнуть договор в связи с невыполнением им обязательств. На нашу претензию в его адрес он не ответил. Считаю, что мы стали жертвой мошенничества, – говорит Александр Кузьмин. – Размер доходов у нас, неработающих пенсионеров, составляет только наши пенсии, кроме этого, я являюсь инвалидом 2-й группы вследствие аварии на ЧАЭС.

Но полицейские не усмотрели в действиях гражданина Левицкого признаков уголовно наказуемого деяния и посоветовали обратиться в суд, чтобы в гражданско-правовом поле решить этот вопрос. Но будет ли от этого толк?

За человеком числится огромное количество долгов – достаточно зайти на сайт судебных приставов. Левицкий имеет только подтвержденных в суде долгов на более чем 2,3 млн руб. – это материальный ущерб, долги по кредитам, неуплаченные налоги, страховые взносы, плата за коммуналку, а также долги перед юрлицами. В общей сложности – 64 исполнительных производства с 2015 года.

А сколько людей не стали обращаться в суд, понимая безнадежность взыскания долга?

В январе 2018 года Управлением Роспотребнадзора по решению суда восстановлено право потребителя на возврат денежных средств, внесенных в качестве предоплаты по договору, который не был исполнен. Поводом для обращения Управления в судебную инстанцию послужило нарушение индивидуальным предпринимателем Левицким Романом Альбертовичем права потребителя на возврат денег, внесенных по договору, который не был исполнен. Договор предусматривал изготовление мягкой мебели и реставрацию ее (перетяжку подлокотников и подушки).

Как и в ситуации Кузьминых, Левицкий обязательства по договору не исполнил, изготовленные изделия потребителю не передал, а кроме этого еще и отказал в расторжении договора и возврате предоплаты. Поданный Управлением в защиту прав потребителя иск о расторжении договора, взыскании суммы, уплаченной в качестве предоплаты, пени (неустойки) за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворен. Предпринимателю придется возместить денежные средства в размере, более чем в три раза превышающем сумму предварительной оплаты по договору.

История хорошая, только далеко не факт, что потребитель в реальности получил свои деньги и мебель. В Тульском УФССП сообщили, что на данный момент все счета Левицкого арестованы. Из имущества у мужчины только советского образца машина, да и та неизвестно где, поэтому описать что-либо и обратить в пользу погашения долгов нельзя.

Пока шла работа над статьей, мы поговорили с несколькими клиентами Левицкого. Кому-то из них удалось заставить его вернуть мебель и деньги, другим – ни того, ни другого.

– Прошло больше трех месяцев с момента заключения договора с Левицким. До сих пор он ничего не сделал и мебель не вернул. То обещает привезти, то пропадает, потом заявляет, что болеет, пьет, грустит… В общем, придумывает самые разные поводы, чтобы не исполнять свои обязательства. Он в соцсетях предлагает людям покупать мебель, ее в сети не выставляет, но пишет, что может продать. Возможно, он действует не один и его сотрудники тоже с ним заодно. Неужели так всем можно: набрать долгов, взять у людей деньги, ничего не делать и, не скрываясь ни от кого, продолжать свою деятельность? – возмущается Александр Кузьмин.

Надеемся, что контролирующие органы смогут защитить права граждан, оказавшихся в числе тех, кто отдал «и деньги, и стулья», а не отправят их в лист ожидания Федеральной службы судебных приставов.

P.S. Уже после подготовки статьи Левицкий позвонил Кузьминым и пообещал привезти кресло в четверг-пятницу. Надеемся, обещание будет исполнено. А если нет, просим правоохранителей внимательнее присмотреться к этой истории.