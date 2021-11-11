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Появилось видео с места смертельного ДТП под Богородицком
Фото УГИБДД по Тульской области.

Появилось видео с места смертельного ДТП под Богородицком

В аварии погибли два молодых человека.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с места смертельного ДТП в Богородицком районе.

Напомним, 11 ноября в 10.10 на 3 км автодороги Богородицк-Епифань столкнулись ВАЗ-2110 и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Богородицк — Бегичево.


Фото из группы ВКонтакте «Свобода слова Богородицк».

По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Это двое 26-летних молодых людей.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции выясняют все детали случившегося.

По факту ДТП прокуратура Тульской области организовала проверку.

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