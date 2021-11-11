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Под Богородицком в жутком ДТП с автобусом погибли два человека
Фото из группы ВКонтакте "Свобода слова Богородицк".

Под Богородицком в жутком ДТП с автобусом погибли два человека

Столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2110.

11 ноября в 10.10 на 3 км автодороги Богородицк-Епифань произошло серьезное ДТП: столкнулись ВАЗ-2110 и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Богородицк — Бегичево.

По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Их личности устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося.

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