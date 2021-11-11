Фото из группы ВКонтакте "Свобода слова Богородицк".
Под Богородицком в жутком ДТП с автобусом погибли два человека
Столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2110.
11 ноября в 10.10 на 3 км автодороги Богородицк-Епифань произошло серьезное ДТП: столкнулись ВАЗ-2110 и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Богородицк — Бегичево.
По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Их личности устанавливаются.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося.
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