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Тульский региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение» пройдет 17 и 18 ноября
Фото из архива. Форум-2018

Тульский региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение» пройдет 17 и 18 ноября

Зарегистрироваться для участия можно до 14 ноября включительно. Представляем подробную программу форума

К участию в форуме приглашают гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, представителей муниципальной и региональной власти, добровольцей, студенческую молодежь и журналистов.

Организаторами форума выступают: правительство Тульской области, Ресурсный центр правительства Тульской области, при поддержке Общественной палаты Тульской области и администрации г. Тулы.

В этом году, как и в прошлом, участников ждет дистанционный формат мероприятия.

С помощью удобной и простой в использовании онлайн-площадки пройдут вебинары с выступлениями спикеров и дискуссиями участников.

В рамках форума запланированы пленарная сессия «Гражданские инициативы – новые возможности и вызовы для НКО» и образовательные онлайн-площадки, направленные на развитие некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО (в том числе ТОС), а также социального предпринимательства с привлечением экспертов из разных регионов России.

Зарегистрироваться для участия в Форуме можно по ссылке.

Регистрация участников - до 14 ноября (включительно)

После окончания регистрации, накануне форума, участникам будет направлены ссылки на подключение к онлайн мероприятиям.

ПРОГРАММА проведения Тульского регионального форума некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

 

 

 

 

 

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