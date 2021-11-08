Тульская область находится на плато по количеству госпитализаций с коронавирусом

В настоящий момент в Тульской области ежедневно госпитализируют около 200 пациентов с коронавирусом, что говорит о выходе на плато. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

По его словам действующая коечная мощность (2076) соответствует настоящей нагрузке. Но, так как в данный момент сезон простудных заболеваний, готовится резерв из трех лечебных учреждений. Это Ленинская ЦРБ (введут с 25 ноября), а также ЦРБ в Новомосковске и Богородицке.

«Есть, конечно, вопросы по перемещению объемов. В частности, по Новомосковску. Но, хочу заверить жителей что весь объем плановой гинекологической помощи и женской консультации в полном объеме реализован на территории данного учреждения. По Богородицку работа тоже проводится и я думаю, что, в декабре у нас будет достаточный резерв для организации данной работы», — сказал Дмитрий Марков.

Также министр здравоохранения Тульской области сообщил, что в регионе создан запас лекарств на 45 дней, дополнительно поступили 14 млн рублей федеральных денег, на которые закупается запас препаратов. Запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для стационара тоже достаточный, запас кислорода сейчас — 150 тонн.

По имеющимся в настоящий момент данным, отмечено снижение темпа вакцинации - на позапрошлой неделе было 23 тысячи вакцинированных, а на прошлой — 21 тысяча. Возможная причина — недавно введенные дополнительные ограничения.

Сейчас в Тульской области 55 пунктов вакцинации, 45 выездных бригад и 10 мобильных комплексов.

При необходимости указанные выше объемы могут увеличены в три раза, проблем с вакциной нет.

Кроме того, в ходе доклада министр сообщил, что в настоящий момент вакцинацию от гриппа прошли почти 500 тысяч человек.