В Тульской области возбудили 17 уголовных дел по фактам подложных сертификатов о вакцинации

На совещании регионального оперштаба начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил губернатору о том, как полиция и Росгвардия предупреждают распространение коронавируса. Он рассказал, что ведомства ежедневно проводят соответствующие мероприятия.

В период с 25 по 31 октября пресечено 884 административных нарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). Из них:

576 на объектах розничной торговли (все в отношении посетителей),

128 на остановочных павильонах,

51 в общественном транспорте, в том числе 12 протоколов на водителей маршруток, остальные – на пассажиров,

129 в других зданиях, в том числе медицинских организациях.

По словам главного полицейского области, за неделю выявлено 51 повторное нарушение масочного режима. В основном их совершили молодые люди и мужчины в возрасте от 20 до 45 лет.

Проверяли, как выполняются правила доступа в места, которые в настоящее время можно посещать только с QR-кодом. Всего за указанный выше период пресечено 229 нарушений, в том числе 61 на предприятиях общественного питания. Выявлено 18 фактов допуска в торговые центры подростков без сопровождения взрослых.

Провели 1168 проверок граждан на карантине — нарушений не выявлено.

Ежедневно отслеживают прибывших из других стран — выявлено семь нарушений, а на проверке в настоящее время находятся более 1,5 тысячи фактов непрохождения ПЦР-тестов.

«Проводим проверку фактов получения подложных сертификатов о вакцинации. Всего за этот период возбуждено 17 уголовных дел по пяти лицам в Веневе, Донском, Кимовске, Киреевске, Работу продолжаем: нарушений по-прежнему много, но ситуация находится под контролем», — сообщил Сергей Галкин.