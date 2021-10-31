В Туле на ул. Марата Tiguan опрокинул «Ниву»

Днем 31 октября в Туле в районе пересечения ул. Марата и ул. Замочной произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Tiguan и отечественной «Нивы».

По предварительной информации и по словам очевидцев, «Нива» следовала по трамвайным путям по ул. Марата, а Tiguan пересекал их по ул. Замочной. Несмотря на требования знака «Уступи дорогу», водитель Volkswagen не выполнил его, в результате чего произошло столкновение. Отечественный внедорожник опрокинулся набок.

Пострадавших нет.

Оба автомобиля перегородили трамвайные пути. Движение трамваев на данный момент остановлено.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия.