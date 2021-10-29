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На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик
Фото: Lexus650

На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик

Водителю помогали очевидцы и пожарные.

Днем 29 октября на ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик MAN. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь Lexus650.
 
«Много водителей, в том числе я, остановились. Помогали тушить автомобильными огнетушителями. Потом приехали пожарные. Все молодцы!» — отметил Lexus650.
 

По информации регионального МЧС, на месте происшествия работал один пожарный расчет. Пострадавших нет.

Галерея
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 1
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 2
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 3
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 4
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 5
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 6
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 7
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 8
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 9
На ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
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