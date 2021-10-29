Фото: Lexus650

Днем 29 октября на ул. Карла Маркса в Туле загорелся грузовик MAN. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь Lexus650

«Много водителей, в том числе я, остановились. Помогали тушить автомобильными огнетушителями. Потом приехали пожарные. Все молодцы!» — отметил Lexus650.

По информации регионального МЧС, на месте происшествия работал один пожарный расчет. Пострадавших нет.