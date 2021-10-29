Махинации с землей на 5 млн рублей: в Алексине вынесли приговор экс-председателю КИЗО

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В Алексине 47-летняя экс-председатель комитета имущественных и земельных отношений Наталья Ерохина признана виновной в превышении должностных полномочий

По версии следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемая незаконно выделила нескольким гражданам под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, не относящиеся к категории земель, на которых разрешено ИЖС. Ущерб от ее действий составил более 5 миллионов рублей.

Приговором суда Ерохиной назначено наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей.