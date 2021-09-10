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Махинации с землей на 5 млн рублей: дело экс-председателя КИЗО Алексина передано в суд
Фото: архив Myslo.

Махинации с землей на 5 млн рублей: дело экс-председателя КИЗО Алексина передано в суд

Предварительное слушание назначено на 16 сентября.

В Алексине 47-летняя экс-председатель комитета имущественных и земельных отношений Алексина Наталья Ерохина обвиняется в превышении должностных полномочий. В деле Ерохиной четыре эпизода. 
 
По версии следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемая незаконно выделила нескольким гражданам под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, не относящиеся к категории земель, на которых разрешено ИЖС. Ущерб от ее действий составил более 5 миллионов рублей.
 
Уголовное дело в отношении Ерохиной передано для рассмотрения по существу в Алексинский городской суд.
 
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