Махинации с землей на 5 млн рублей: дело экс-председателя КИЗО Алексина передано в суд

Фото: архив Myslo.

В Алексине 47-летняя экс-председатель комитета имущественных и земельных отношений Алексина Наталья Ерохина обвиняется в превышении должностных полномочий. В деле Ерохиной четыре эпизода.

По версии следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемая незаконно выделила нескольким гражданам под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, не относящиеся к категории земель, на которых разрешено ИЖС. Ущерб от ее действий составил более 5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Ерохиной передано для рассмотрения по существу в Алексинский городской суд.