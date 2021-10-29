Тульская область присоединилась к национальной акции «Сохраним лес»

На нескольких площадках Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова высадили более 130 саженцев дуба, липы, ели и сосны.

Деревья сажали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ГУ ТО «Тульские парки», департамента лесного хозяйства по ЦФО, Рослесхоза, студенты Крапивинского лесхоз-техникума, жители региона.

Всего в рамках акции будет высажено более 30 тысяч саженцев растений. Всероссийская акция «Сохраним лес» АНО «Национальные приоритеты» проходит с 2019 года. Задача на 2021 год – высадить 70 миллионов деревьев. К акции может присоединиться каждый.

На сайте Сохранимлес.рф есть интерактивная карта, где отмечены точки с местами высадки саженцев и указаны дата и время мероприятия, а также контакты координатора.