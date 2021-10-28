Житель Новомосковска несколько раз ударил священника ножом

Фото: архив Myslo.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник напал на 44-летнего диакона на территории Свято-Успенского монастыря. Нападавший несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся.

Стражи порядка довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний знакомый потерпевшего. По информации Myslo, конфликт не связан с профессиональной деятельностью священника.