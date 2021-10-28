Расстроенный туляк разгромил электричку

Дознание ЛО МВД России на станции Тула направило в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменяют повреждение имущества железнодорожной компании.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый приехал на вокзал, чтобы встретить своего знакомого. Когда выяснилось, что мужчина перепутал день приезда друга, он пришел в ярость и решил выместить ее на железнодорожном составе.

«Сначала он попытался открыть дверь тамбура машиниста, но потерпел неудачу. Тогда он спустился на железнодорожное полотно, подобрал с земли камень и вернулся на платформу. Первая попытка разбить стекло двери машиниста не увенчалась успехом, после чего он продолжил хулиганские действия. Когда стекло разбилось, вандал проник в электропоезд, взял с пожарного щита топор и разбил стекло межсалонной двери», — сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Тем временем сотрудники железной дороги заметили осколки разбитого стекла электропоезда и сообщили об этом в транспортную полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника на месте преступления.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.