Эксперты подсчитали, сколько мусора ежегодно выбрасывают туляки

Фото: архив Myslo.

Компания FinExpertiza проанализировала данные Росстата за 2020 год.

Компания FinExpertiza подсчитала объем мусора, ежегодно выбрасываемый каждым россиянином. Расчеты производились по данным Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах с городских территорий.

Согласно данным компании, в среднем каждый россиянин выбросили около 450 кг бытовых отходов. Максимум выброшенного мусора приходится на Сахалинскую область — 1,2 тонны.

Тульская область занялась второе место вместе с Севастополем — здесь каждый житель производит по 1 тонне отходов ежегодно.