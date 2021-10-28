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Эксперты подсчитали, сколько мусора ежегодно выбрасывают туляки
Фото: архив Myslo.

Эксперты подсчитали, сколько мусора ежегодно выбрасывают туляки

Компания FinExpertiza проанализировала данные Росстата за 2020 год.

Компания FinExpertiza подсчитала объем мусора, ежегодно выбрасываемый каждым россиянином. Расчеты производились по данным Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах с городских территорий.
 
Согласно данным компании, в среднем каждый россиянин выбросили около 450 кг бытовых отходов. Максимум выброшенного мусора приходится на Сахалинскую область — 1,2 тонны.
 
Тульская область занялась второе место вместе с Севастополем — здесь каждый житель производит по 1 тонне отходов ежегодно.
 
Также в первую пятерку рейтинга вошли Магаданская область (почти 957 кг) и Ингушетия (937 кг). При этом в целом по стране есть позитивная тенденция: в последние годы общий объем мусора в РФ сокращается, пишут «Известия».
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