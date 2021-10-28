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Эксперты подсчитали, сколько мусора ежегодно выбрасывают туляки
Компания FinExpertiza проанализировала данные Росстата за 2020 год.
Компания FinExpertiza подсчитала объем мусора, ежегодно выбрасываемый каждым россиянином. Расчеты производились по данным Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах с городских территорий.
Согласно данным компании, в среднем каждый россиянин выбросили около 450 кг бытовых отходов. Максимум выброшенного мусора приходится на Сахалинскую область — 1,2 тонны.
Тульская область занялась второе место вместе с Севастополем — здесь каждый житель производит по 1 тонне отходов ежегодно.
Также в первую пятерку рейтинга вошли Магаданская область (почти 957 кг) и Ингушетия (937 кг). При этом в целом по стране есть позитивная тенденция: в последние годы общий объем мусора в РФ сокращается, пишут «Известия».
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