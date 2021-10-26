В Тулу приедет ансамбль «Поющие гитары»

11 ноября в Городском концертном зале выступит ансамбль «Поющие гитары». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

«Поющие гитары» стали любимым коллективом Ленинграда, одним из его символов наряду с Эрмитажем, Летним садом, «Авророй», пушкой на бастионе Петропавловской крепости.

Многие известные, талантливые музыканты начинали свой путь к популярности и славе в ансамбле – это И. Понаровская, Ю. Антонов, А. Розенбаум, А. Асадуллин и многие другие.

Талантами и трудами участников ансамбля были спеты и записаны песни, которые стали близкими и любимыми зрителям, такие как «Люди встречаются», «Синий иней», «Толстый Карлсон», «Песенка велосипедистов», «Неприметная красота», «Соловей», «Если любишь ты», «Воскресенье», «Саласпилс» и многие другие. Также в число самых известных и любимых песен ансамбля входит песня руководителя ансамбля А. Васильева «Сумерки» и песня «Нет тебя прекрасней» Ю. Антонова, который в 1969-70-х годах был участником «Поющих гитар» и старт композиторского успеха которого состоялся именно здесь. Уместно добавить, что обе эти песни музыкальной критикой признаны лучшими советскими балладами ХХ века, а исполняет их до сих пор неизменный лидер и один из основателей «Поющих гитар» Евгений Броневицкий.

В 1975 году «Поющие гитары» приняли участие в постановке и записи первой советской рок-оперы композитора Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Участники легендарного ансамбля: Евгений Броневицкий, один из основателей ансамбля c 1966 года, первый участник, Василий Борисов, участник коллектива с 1970 года, Владимир Васильев «Царь», участник ансамбля с 1974 года, оригинальный исполнитель песен «Летний вечер», соавтор песни «Кара-Кум», сыгравший 900 концертов в зонг-опере «Орфей и Эвридика», бывший участник ансамблей «Добры молодцы», «Круг» и «Цветы» Стаса Намина.

ВИА «Поющие гитары» – правообладатель семи товарных знаков на территории РФ и за ее пределами. Придя на концерт ВИА «Поющие гитары», вы услышите и увидите только настоящее оригинальное исполнение. До встреч на концертах!



С 30 октября по 7 ноября в Тульской области действует запрет на зрелищные мероприятия. Следите за обновлениями на нашем сайте.



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