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В Киреевске бывший сотрудник телефонной компании торговал данными абонентов сотовых операторов

В Киреевске бывший сотрудник телефонной компании торговал данными абонентов сотовых операторов

За что и проведет почти два года в колонии.

Киреевский районный суд Тульской области 31 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника телефонной компании. Он признан виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации.

В суде установлено, что начальник офиса продаж структурного подразделения акционерного общества «Русская Телефонная Компания» с 3 по 16 октября 2020 года скопировал персональные данные абонентов одного из операторов мобильной связи и продал их в ходе разбирательства лицу, чем незаконно разгласил охраняемые законом сведения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил фигуранта уголовного дела к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Считая назначенное наказание чрезмерно суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции учел мнение представителя прокуратуры области о законности приговора и справедливости назначенного наказания и оставил назначенное осужденному наказание без изменения, а его апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 18:15 +2
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