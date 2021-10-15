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Убил из ревности, спрятал труп на свалке: кимовчанин отправится в колонию на 9 лет

Убил из ревности, спрятал труп на свалке: кимовчанин отправится в колонию на 9 лет

Труп женщины больше недели пролежал около свалки.

В Кимовске 42-летний Сергей Бардин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей

Судом установлено, что в ночь с 28 на 29 июня ранее судимый обвиняемый [грабеж, угроза убийством, кража] распивал алкоголь с 44-летней сожительницей. Мужчине не понравилось, что женщина периодически смотрела в телефон и отвлекалась от разговоров с ним. 

– Я ее любил и хотел, чтобы она общалась только со мной, – заявлял позже следователям Бардин.

В какой-то момент парочка вышла на балкон и женщина снова полезла в мобильник, чтобы ответить на смс-сообщение. Обвиняемый вышел из себя и дважды ударил сожительницу кулаком – в шею и в голову. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Бардин, решив скрыть преступление, надел на голову погибшей два мусорных пакета и замотал ее труп в ковер. Туда же он кинул личные вещи женщины – телефон, паспорт и кофту. Дождавшись вечера, он вынес ковер из квартиры и оставил его в кустах за мусорными контейнерами. Тело погибшей с гнилостными изменениями обнаружили только 7 июля. 

Как сообщили Myslo в Кимовском городском суде, приговором мужчине назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. 

 

 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 18:07 +3
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