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Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула — 2021»

Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула — 2021»

Модельное агентство Gold Models и национальный конкурс «Краса России» приглашают принять участие в XII областном фестивале красоты и таланта.

Финальные региональные кастинги состоятся 23 и 30 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

На отборочный тур приглашаются девушки от 14 до 30 лет, сочетающие в себе красоту, ум и талант. Успешно прошедших отбор ждет подготовка к финалу, во время которой девушек обучат дефиле, сценической пластике, хореографии. Будут организованы фотосессии с фотографами и стилистами города, пройдут мастер-классы и кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI. И самое главное, она получает право представить Тульский регион в финале национального конкурса «Краса России – 2022», который будет идти целый месяц в Сочи.

Запись на кастинг по тел.: 8 (903) 840-41-33, 38-41-33.

 

Фестиваль «Краса России Тула» ведет отсчет своей истории с 2010 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля. Победительницы и участницы фестиваля достойно представляют нашу область на самых престижных конкурсах и форумах красоты, привозя в копилку города громкие награды и титулы.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 18:06 0
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Тульская область
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