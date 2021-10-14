У ХК «Академия Михайлова» сменился главный тренер

Последние два сезона Храмцов возглавлял «Рязань-ВДВ», вместе с командой дошел до полуфинала Кубка регионов. Также работал в хоккейной школе челябинского «Мечела» и «Белых медведей».

Летом стал главным тренером команды «Академия Михайлова-Юниор» в НМХЛ.

В тренерский штаб Храмцова войдет Владимир Воронцов, который также работал в «Академии Михайлова-Юниор». Алексей Денисов и Дмитрий Мыльников продолжат работу с молодежкой.