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У ХК «Академия Михайлова» сменился главный тренер
Фото из архива Myslo.

У ХК «Академия Михайлова» сменился главный тренер

Игорь Гаврилов проработал всего полгода.

Главный тренер «Академии Михайлова» Игорь Гаврилов покинул свой пост после полугода работы. Новым наставником молодежки назначен Алексей Владимирович Храмцов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
 
Последние два сезона Храмцов возглавлял «Рязань-ВДВ», вместе с командой дошел до полуфинала Кубка регионов. Также работал в хоккейной школе челябинского «Мечела» и «Белых медведей».
 
Летом стал главным тренером команды «Академия Михайлова-Юниор» в НМХЛ.
 
В тренерский штаб Храмцова войдет Владимир Воронцов, который также работал в «Академии Михайлова-Юниор». Алексей Денисов и Дмитрий Мыльников продолжат работу с молодежкой.

 

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