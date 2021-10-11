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В Туле мужчина попался на краже бензопилы и банковской карты
Изображение sandid с сайта Pixabay

В Туле мужчина попался на краже бензопилы и банковской карты

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в двух кражах. Предполагается, что первое хищение было совершено в одном из дачных кооперативов на окраине Тулы. Злоумышленник стащил пилу, воспользовавшись тем, что хозяин дачи не закрыл входную дверь.
 
Во втором случае мужчина похитил у другого туляка банковскую карту, с которой позже списал более четырех тысяч рублей.
 
«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность 22-летнего неработающего ранее судимого представителя цыганского этноса к двум тайным хищениям чужого имущества. Мужчина задержан», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 158 УК РФ (Кража). В рамках расследования сотрудники органов внутренних дел выяснят все детали незаконной деятельности подозреваемого.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:02 +1
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