В Туле мужчина попался на краже бензопилы и банковской карты

Изображение sandid с сайта Pixabay

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в двух кражах. Предполагается, что первое хищение было совершено в одном из дачных кооперативов на окраине Тулы. Злоумышленник стащил пилу, воспользовавшись тем, что хозяин дачи не закрыл входную дверь.

Во втором случае мужчина похитил у другого туляка банковскую карту, с которой позже списал более четырех тысяч рублей.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность 22-летнего неработающего ранее судимого представителя цыганского этноса к двум тайным хищениям чужого имущества. Мужчина задержан», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 158 УК РФ (Кража). В рамках расследования сотрудники органов внутренних дел выяснят все детали незаконной деятельности подозреваемого.