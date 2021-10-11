Ожидание и реальность: в Туле на ул. Металлургов появилась странная велодорожка

Далее велодорожка перебирается на другую сторону тротуара.

– И всё бы ничего, но в районе ГиперСПАРа довольно высокий перепад по высоте между тротуаром и парковкой. Так что не крутите рулем, чтобы не съехать под откос. Подъезжаем к общежитию. Это здание прославил на всю страну режиссер фильма «Дурак» Юрий Быков, и наша велодорожка проходит вплотную к ступенькам и к подпорной стенке, оштукатуренной шершавой шубой. Хотите ободрать правую руку — велком. Дальше мы встречаем множество мест, где велодорожка идет вплотную к выходам из магазинчиков и торговым ларькам. Хотя гораздо приятнее и безопаснее ехать ближе к трамвайным путям.

Между остановкой «Ул. Декабристов» и «Быткомбинат» велодорожка проходит вплотную к припаркованным автомобилям.

— Будут ли установлены полусферы, чтобы помочь автолюбителям не нарушать ПДД и препятствовать выезду на велопешеходную дорожку, или ограждения между газоном и тротуаром, непонятно, но мы надеемся на лучшее, — говорят общественники.

Для велосипедистов есть еще одна опасность — козырьки ларьков, которые нависают над велодорожкой.