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Ожидание и реальность: в Туле на ул. Металлургов появилась странная велодорожка
Фото активистов «Свободной Тулы».

Ожидание и реальность: в Туле на ул. Металлургов появилась странная велодорожка

Активисты «Свободной Тулы» устроили рейд и проверили, насколько она безопасна для велосипедистов, пешеходов и водителей.

Общественники нашли множество недочетов, но уверены — всё можно исправить, было бы желание.
 
– Весной 2021 года нам анонсировали велодорожку на улице Металлургов. И мы возрадовались. Велопешеходная (это важно!) дорожка должна была появиться в рамках ремонта улицы Металлургов по программе БКД. Т. е. новую обособленную велодорожку нам построить не могли, но обещали расширить тротуар и выделить зону для велосипедистов, — пишут активисты «Свободной Тулы».
 
Далее приводим результаты рейда общественников.
 

Велопешеходная дорожка начинается на пересечении Восточного обвода и улицы Металлургов, где она стыкуется почти под прямым углом с другой такой же велопешеходной дорожкой.

– Видимо, велосипедисты должны, как герои фильма «Трон», невзирая на законы физики, повернуть и устремиться дальше. Однако существует ГОСТ 33150, где законы физики учитываются, — наименьший радиус кривых при отсутствии виража должен составлять 15 метров, — пишут активисты.
 
 
Далее велодорожка перебирается на другую сторону тротуара.
 
– И всё бы ничего, но в районе ГиперСПАРа довольно высокий перепад по высоте между тротуаром и парковкой. Так что не крутите рулем, чтобы не съехать под откос. Подъезжаем к общежитию. Это здание прославил на всю страну режиссер фильма «Дурак» Юрий Быков, и наша велодорожка проходит вплотную к ступенькам и к подпорной стенке, оштукатуренной шершавой шубой. Хотите ободрать правую руку — велком. Дальше мы встречаем множество мест, где велодорожка идет вплотную к выходам из магазинчиков и торговым ларькам. Хотя гораздо приятнее и безопаснее ехать ближе к трамвайным путям.
 
 
 
Между остановкой «Ул. Декабристов» и «Быткомбинат» велодорожка проходит вплотную к припаркованным автомобилям.
 
 
— Будут ли установлены полусферы, чтобы помочь автолюбителям не нарушать ПДД и препятствовать выезду на велопешеходную дорожку, или ограждения между газоном и тротуаром, непонятно, но мы надеемся на лучшее, — говорят общественники.
 
Для велосипедистов есть еще одна опасность — козырьки ларьков, которые нависают над велодорожкой.
 
 
На пересечениях велодорожки с проезжей частью нет ни одного предупреждающего знака.
Активисты «Свободной Тулы» надеются, что администрация города прислушается к их мнению и устранит все недочеты.

 

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