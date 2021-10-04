Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 134 случая коронавируса, 122 человека выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 149 жителей региона, 47 397 вылечились, 3064 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 20:45, 31 2863 -6
вчера, в 11:51, 223 3532 -13
2 октября, в 11:47, 37 2079 -9
1 октября, в 11:19, 83 1976 -4
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