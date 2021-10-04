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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 134 случая коронавируса, 122 человека выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 149 жителей региона, 47 397 вылечились, 3064 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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