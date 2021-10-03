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В Ясногорске Hyundai Creta сбил 85-летнего пешехода
Фото и видео из группы ВКонтакте "\\ НАШ ЯСНОГОРСК //".

В Ясногорске Hyundai Creta сбил 85-летнего пешехода

ДТП случилось недалеко от ж/д переезда.

Сегодня, 3 октября, в Ясногорске на ул. Привокзальной около дома № 2 произошло серьезное ДТП. 42-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил пешехода, который, по предварительной информации, перебегал дорогу в неположенном месте.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что пострадавший — 85-летний мужчина. Его госпитализировали.

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