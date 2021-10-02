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В Туле иностранец тайно хранил в чужом авто 200 закладок с наркотиком
Изображение Лечение Наркомании с сайта Pixabay

В Туле иностранец тайно хранил в чужом авто 200 закладок с наркотиком

Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима.

В Ленинском районе суд вынес приговор 36-летнему гражданину другого государства. Безработного мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
 
Установлено, что в апреле 2021 года он приготовил к сбыту на территории Тульской области 200 закладок с наркотическим средством. Запрещенное к свободному обороту вещество он хранил в автомобиле знакомого. При этом последний ничего не знал о преступных планах своего приятеля.
 
«Однако, сбыть запрещенные вещества наркопотребителям злоумышленник не смог, так как его деятельность пресечена сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъято более 350 граммов наркотиков. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 0
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