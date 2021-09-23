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В Тульской области в поле нашли скелет пропавшего 35-летнего мужчины
Фото места происшествия.

В Тульской области в поле нашли скелет пропавшего 35-летнего мужчины

По предварительным данным, смерть некриминальная.

Как стало известно Myslo, 22 сентября в поле около деревни Фроловка Каменского района был обнаружен скелетированный труп. Личность погибшего установлена — им оказался ранее пропавший без вести мужчина.

35-летний житель деревни Кадное Каменского района пропал 6 июня. Его разыскивали правоохранители, а также волонтеры.

По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер. В настоящее время следователи СУ СКР по Тульской области назначили судебно-медицинскую экспертизу, в том числе на предмет возможного криминального характера смерти мужчины. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:34 +1
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