В Тульской области третий месяц ищут пропавшего мужчину

Региональные следователи просят помощи в поисках 35-летнего жителя села Кадное Каменского района. Андрей Емельянов ушел из дома 6 июня и до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы:

Рост 185 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет: предположительно черный свитер с белыми полосами, черные штаны, черные сланцы.

Любую известную Вам информацию о местонахождении Емельянова можно сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефонам:

8(4872) 30-49-09, 30-48-85.