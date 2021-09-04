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В Тульской области третий месяц ищут пропавшего мужчину

В Тульской области третий месяц ищут пропавшего мужчину

Андрей Емельянов пропал 6 июня.

Региональные следователи просят помощи в поисках 35-летнего жителя села Кадное Каменского района. Андрей Емельянов ушел из дома 6 июня и до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы:

Рост 185 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
 
В день исчезновения был одет: предположительно черный свитер с белыми полосами, черные штаны, черные сланцы.    
 
 
Любую известную Вам информацию о местонахождении Емельянова можно сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефонам:
 
8(4872) 30-49-09, 30-48-85.
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