В «Ясной Поляне» опровергли связь особняка за 135 млн рублей с творчеством Льва Толстого
Дом продают на «Авито», но Толстой в нем романов не писал.
Туляки обсуждают продажу старинного особняка XVIII века на ул. Октябрьской, 19. В объявлении продавец указал, что в этом доме писал свой великий роман Лев Николаевич Толстой.
Однако в музее-усадьбе «Ясная Поляна» такими фактами не располагают.
Вот что ответила на запрос Myslo Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы
Галина Алексеева
– В биографических материалах о Толстом, в его дневниках и переписке нет сведений о том, что писатель жил и тем более работал в Туле на улице Миллионной. Никто из тульских друзей и знакомых Льва Николаевича не проживал в этой части города, поэтому мы не можем утверждать, что он бывал в особняке, который сейчас выставлен на продажу.
Если у автора объявления есть источники, подтверждающие эту информацию, мы будем рады о них узнать.
Напомним, на сайте «Авито» появилось объявление о продаже исторического здания — дома № 19 по ул. Октябрьской. Это памятник культуры, архитектуры и исторического наследия «Жилой дом Табелиных, XVIII в.». Собственник продает его за 135 млн рублей.