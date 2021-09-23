В «Ясной Поляне» опровергли связь особняка за 135 млн рублей с творчеством Льва Толстого

– В биографических материалах о Толстом, в его дневниках и переписке нет сведений о том, что писатель жил и тем более работал в Туле на улице Миллионной. Никто из тульских друзей и знакомых Льва Николаевича не проживал в этой части города, поэтому мы не можем утверждать, что он бывал в особняке, который сейчас выставлен на продажу.

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