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В «Ясной Поляне» опровергли связь особняка за 135 млн рублей с творчеством Льва Толстого
Фото «Авито» и портрет kc.hse.ru.

В «Ясной Поляне» опровергли связь особняка за 135 млн рублей с творчеством Льва Толстого

Дом продают на «Авито», но Толстой в нем романов не писал.

Туляки обсуждают продажу старинного особняка XVIII века на ул. Октябрьской, 19. В объявлении продавец указал, что в этом доме писал свой великий роман Лев Николаевич Толстой.

Однако в музее-усадьбе «Ясная Поляна» такими фактами не располагают.

Вот что ответила на запрос Myslo Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Л. Н. Толстого:

Галина Алексеева

– В биографических материалах о Толстом, в его дневниках и переписке нет сведений о том, что писатель жил и тем более работал в Туле на улице Миллионной. Никто из тульских друзей и знакомых Льва Николаевича не проживал в этой части города, поэтому мы не можем утверждать, что он бывал в особняке, который сейчас выставлен на продажу.

Если у автора объявления есть источники, подтверждающие эту информацию, мы будем рады о них узнать.

Напомним, на сайте «Авито» появилось объявление о продаже исторического здания — дома № 19 по ул. Октябрьской. Это памятник культуры, архитектуры и исторического наследия «Жилой дом Табелиных, XVIII в.». Собственник продает его за 135 млн рублей.

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В Туле за 35 миллионов продают особняк XVIII века, Фото: 1
В Туле за 35 миллионов продают особняк XVIII века, Фото: 2
В Туле за 35 миллионов продают особняк XVIII века, Фото: 3
В Туле за 35 миллионов продают особняк XVIII века, Фото: 4
В Туле за 35 миллионов продают особняк XVIII века, Фото: 5
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:46 +1
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