Президент дал оценку ситуации в Тульской области

Во вторник, 14 сентября, Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Мероприятие носило плановый характер.
Эксперты и общественники озвучили свое мнение об итогах встречи.
Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы, член фракции «Единой России»:
Николай Воробьев
– Президент счел очень важной возможность получить оценку происходящих в регионе преобразований от тех, кто работает непосредственно «на земле». Ведь все проекты, все программы, которые реализует губернатор, ориентированы на жителей области. Формат доклада в «неформальном ключе» позволил эмоционально передать содержание масштабных, а в каких-то отраслях прорывных изменений. Многие из них жители видят и оценивают очень высоко. Это и позитивные сдвиги в сфере здравоохранения, которая долгое время не отвечала запросам граждан, и строительство социальных объектов – детских садов, школ, медицинских учреждений, и благоустройство городов и поселков региона.
Но есть и такие изменения, масштаб которых сегодня могут оценить только эксперты. Это, в первую очередь, реализация инвестиционных проектов. Активная деятельность по привлечению инвесторов означает, что в области не только увеличивается налоговая база, но и создается прочный задел на будущее. У наших детей будет работа, а региональный бюджет сможет дальше развивать социальную сферу, финансировать социальные программы.
Это очень непростая, незаметная для большинства людей работа, требующая огромных усилий, настойчивости, умения убеждать – и инвесторов, и членов федерального правительства. Но, как отметил глава государства, у нашего губернатора это прекрасно получается.
Что касается планов по развитию региона на предстоящие пять лет, о которых шла речь на встрече с Президентом, то они отражены в Программе развития Тульской области до 2026 года, созданной с учетом предложений жителей региона. Проекты развития территорий, обновления базы учреждений социальной сферы, создания комфортных условий для жизни людей – основные приоритеты на предстоящие годы.
Николай Петрунин, депутат Госдумы, член фракции «Единой России»:
Николай Петрунин
– Во время встречи Президента с губернатором Тульской области речь шла о масштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе. Это проекты по созданию комфортной городской среды, новых общественных пространств для досуга, отдыха, развития туризма. Казанская набережная в Туле, набережные в Ефремове, Богородицке, воссоздание древней крепости в Чекалине, усадьба Мосоловых в Дубне, Крапивна – это одновременно и маяки, обозначающие ориентиры развития территорий, и драйверы программы благоустройства и формирования современной комфортной среды.
С помощью регионального проекта «Народный бюджет» люди приводят в порядок существующие общественные пространства и создают новые. За последние пять лет города и даже небольшие населенные пункты кардинально преобразились. 14 сентября в регионе стартовало голосование за проекты народного бюджетирования на 2022 год. От жителей поступило 1215 заявок, из них одобрены 1104. Реализация проектов, на которые выделено беспрецедентное финансирование, позволит решить многие насущные проблемы территорий, населенных пунктов, многоквартирных домов, а значит, повысить качество жизни людей.
Павел Астафьев, представитель единого волонтерского штаба, активист «Молодой Гвардии Единой России»:
Павел Астафьев
– Во время видеовстречи лидера нашей страны с главой региона поднимались вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды. Речь шла о серьезных проектах природосбережения, так сказать, в промышленных масштабах. Конечно, вклад волонтеров, общественников в создание экологически благоприятной среды не столь значителен, но для нас это одно из важнейших направлений работы. Единый волонтерский штаб и входящая в него команда «Молодой Гвардии» уже несколько лет проводит «Экопатруль» – проект по ликвидации несанкционированных свалок, по уборке общественных территорий, зон отдыха.
Этим летом мы провели акцию по взятию проб воды в родниках на определение ее качества и санитарной безопасности. Еще одна акция предусматривает установку контейнеров для сбора макулатуры, после чего из переработанной бумаги мы изготавливаем экораскраски и передаем их в детские библиотеки, многодетным семьям и всем нашим социальным партнерам. Второй год подряд оказываем шефскую помощь приютам для бездомных животных, регулярно привозим в такие зооцентры корм, лекарств. Волонтерские инициативы – это малые добрые дела, но они помогают привлечь внимание общества к проблемам экологии и защиты окружающей среды. Это делает мир лучше, чище и добрее.
Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:
Екатерина Толстая
– Большое внимание глава региона уделил вопросам социальной сферы – медицине, культуре, образованию, туризму. За минувшие пять лет в Тульской области в каждой из этих отраслей появились свои точки роста, и этот процесс продолжается. Мне очень приятно, что во время диалога губернатора Тульской области с Президентом зашла речь о Яснополянском центре для одаренных детей и на встрече присутствовали его представители. Центр создан на родине Льва Толстого по инициативе главы региона три года назад, и сегодня мы гордимся его успехами и победами воспитанников. 72% выпускников учреждения закончили обучение с медалями и поступили в лучшие вузы страны. И это не случайно. На родине великого Толстого созданы все условия для углубленного, индивидуального обучения ребят в соответствии с их интересами и талантами.
Учащиеся центра реализуют совместные проекты с сотрудниками музея писателя по истории, литературе и экологии. Именно это направление – экологическое здоровье Тульской области – сегодня особенно актуально. В этой связи не могу не отметить вклад музея в работу по сохранению окружающей среды и реализации «Яснополянского соглашения». Среди важнейших направлений – как раз сбережение природного ландшафта и мемориальных насаждений заповедника, а также снижение негативного воздействия на экологию крупных химических предприятий. Их в нашем регионе немало. И одно из них – «Щекиноазот» – в рамках «Яснополянского соглашения» реализует проекты модернизации и бережливых экотехнологий.
Александр Рем, заместитель председателя Тульской облдумы, руководитель фракции «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Городская среда»:
Александр Рем
– Главным результатом встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Алексея Дюмина стали объективная оценка работы команды правительства региона за минувшую пятилетку и закрепление приоритетов на ближайшие пять лет, заложенных в Программе развития Тульской области. Сегодня у нас есть всё, чтобы идти вперед и развиваться, – сильная экономика, современная социальная инфраструктура, четкое понимание целей и задач. Необходимо наращивать достигнутые результаты, находить новые возможности и ресурсы, новые точки роста, создавать достойные условия для жизни, труда и отдыха людей, поддерживать семьи с детьми. Многое в этом отношении уже сделано: строятся детские сады, школы, больницы, благоустраиваются дворы и скверы, появляются новые современные общественные пространства и спортивные объекты. Формируется инфраструктура образовательных центров (в том числе для поддержки и развития одаренных детей), которые способствуют профессиональной ориентации и личностному росту подростков и молодежи. Это инвестиции в будущее, в успех и процветание тульской земли, что позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:
Илья Курилов
– На встрече с Президентом России губернатор Тульской области подвел итоги масштабной работы по развитию региона и обозначил планы на ближайшие пять лет. Названы уже реализованные проекты по улучшению жизни людей, развитию экономического, инвестиционного и туристического потенциала области и основные реперные точки, отраженные в Программе развития до 2026 года. Нам действительно есть чем гордиться – за прошедшие пять лет созданы условия для дальнейшего динамичного движения вперед.
В основе этих преобразований – акцент на высокотехнологичные производства, запуск новых промышленных объектов, расширение особой экономической зоны. Глава региона сообщил, что с 2016 года в экономику Тульской области привлечено свыше 700 миллиардов рублей, реализуется более 60 крупных инвестпроектов, что позволит создать около 7,5 тыс. новых рабочих мест. Сохраняя традиции тульских мастеров и внедряя современные технологии производства, «оборонка» в этой важной работе выступает локомотивом индустриального развития.