Президент дал оценку ситуации в Тульской области

Во вторник, 14 сентября, Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Мероприятие носило плановый характер. Эксперты и общественники озвучили свое мнение об итогах встречи.

Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы, член фракции «Единой России»:

Николай Воробьев – Президент счел очень важной возможность получить оценку происходящих в регионе преобразований от тех, кто работает непосредственно «на земле». Ведь все проекты, все программы, которые реализует губернатор, ориентированы на жителей области. Формат доклада в «неформальном ключе» позволил эмоционально передать содержание масштабных, а в каких-то отраслях прорывных изменений. Многие из них жители видят и оценивают очень высоко. Это и позитивные сдвиги в сфере здравоохранения, которая долгое время не отвечала запросам граждан, и строительство социальных объектов – детских садов, школ, медицинских учреждений, и благоустройство городов и поселков региона.

Но есть и такие изменения, масштаб которых сегодня могут оценить только эксперты. Это, в первую очередь, реализация инвестиционных проектов. Активная деятельность по привлечению инвесторов означает, что в области не только увеличивается налоговая база, но и создается прочный задел на будущее. У наших детей будет работа, а региональный бюджет сможет дальше развивать социальную сферу, финансировать социальные программы.

Это очень непростая, незаметная для большинства людей работа, требующая огромных усилий, настойчивости, умения убеждать – и инвесторов, и членов федерального правительства. Но, как отметил глава государства, у нашего губернатора это прекрасно получается.

Что касается планов по развитию региона на предстоящие пять лет, о которых шла речь на встрече с Президентом, то они отражены в Программе развития Тульской области до 2026 года, созданной с учетом предложений жителей региона. Проекты развития территорий, обновления базы учреждений социальной сферы, создания комфортных условий для жизни людей – основные приоритеты на предстоящие годы.

Николай Петрунин, депутат Госдумы, член фракции «Единой России»:

Николай Петрунин – Во время встречи Президента с губернатором Тульской области речь шла о масштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе. Это проекты по созданию комфортной городской среды, новых общественных пространств для досуга, отдыха, развития туризма. Казанская набережная в Туле, набережные в Ефремове, Богородицке, воссоздание древней крепости в Чекалине, усадьба Мосоловых в Дубне, Крапивна – это одновременно и маяки, обозначающие ориентиры развития территорий, и драйверы программы благоустройства и формирования современной комфортной среды. С помощью регионального проекта «Народный бюджет» люди приводят в порядок существующие общественные пространства и создают новые. За последние пять лет города и даже небольшие населенные пункты кардинально преобразились. 14 сентября в регионе стартовало голосование за проекты народного бюджетирования на 2022 год. От жителей поступило 1215 заявок, из них одобрены 1104. Реализация проектов, на которые выделено беспрецедентное финансирование, позволит решить многие насущные проблемы территорий, населенных пунктов, многоквартирных домов, а значит, повысить качество жизни людей.

Павел Астафьев, представитель единого волонтерского штаба, активист «Молодой Гвардии Единой России»: