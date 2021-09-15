СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — для всех нас

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе не раз вносила на рассмотрение депутатов общественно значимые законопроекты. В частности, парламентарии предлагали отменить пенсионную реформу, вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий, ввести налог на роскошь и ликвидировать порочную систему ЕГЭ. Сегодня, несмотря на социальный характер инициатив, партия власти блокирует подобные предложения справороссов.

Группа депутатов от думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» 7 апреля 2021 года вновь внесла на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект об отмене пенсионной реформы. Законодатели предлагают вернуть прежний пенсионный возраст и запретить его повышать минимум до 2035 года. Отметим, все подобные инициативы ранее были отвергнуты думским большинством. Даже возникшие после повышения пенсионного возраста протесты не смогли смягчить последствия пенсионной реформы.

Индексация пенсий

Напомним, справороссы также предлагали проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Несмотря на поручение Президента предоставить законодательные решения, а также конституционное право россиян на всеобщую индексацию, партия власти 24 января 2021 года на пленарном заседании Государственной Думы отвергла и этот законопроект. В этот раз, как отмечает лидер «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов, представители партии власти заявили, что в бюджете на это нет средств. В свою очередь Сергей Миронов отметил, что «деньги в бюджете точно есть».

«Отклонение думским большинством законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам в очередной раз доказывает необходимость изменения расклада сил в Госдуме», — считает Сергей Миронов.

Напомним, закон об отмене индексации пенсионных начислений работающим пенсионерам действует с января 2016 года. С этого момента работающие пенсионеры могут получить положенную прибавку только спустя три месяца после официального расторжения трудового договора

Справедливый базовый доход

Как говорят справороссы, представители думского большинства из раза в раз выдают за свои идеи политических оппонентов. По словам сопредседателя «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Захара Прилепина, партия власти позаимствовала и по-новому интерпретировала идею справороссов о введении справедливого базового дохода (СБД) — ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей каждому россиянину.

«Это означает, что они ведут отсчет от нас, они на нас смотрят и на нас реагируют, — заявил Захар Прилепин. — Если вы (партия власти) готовы таким образом брать наши предложения, то давайте следующим предложением будет возвращение недр народу».

Партия власти не торопится проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, отменить ЕГЭ и ввести налог на роскошь, их устраивает проведенная пенсионная реформа.

Справороссы заверяют, что в ближайшее время все значимые для россиян законопроекты будут доработаны и повторно внесены на рассмотрение депутатов. В партии убеждены, что новый состав депутатов Государственной Думы сможет принять все важные для граждан инициативы.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.