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В Туле подвели итоги конкурса рисунков ко Дню города
Рисунок победительницы Светланы Клишевской.

В Туле подвели итоги конкурса рисунков ко Дню города

Туляки прислали на оценку жюри около 200 работ.

Тульская городская Дума подвела итоги конкурса рисунков, посвященного 875-летию основания города. Туляки прислали около 200 работ, выполненных в разных техниках и стилях. Жюри под председательством мэра Ольги Слюсаревой определило победителей конкурса. Учитывались полнота раскрытия темы, оригинальность исполнения, технические и художественные характеристики.

Первое место жюри единогласно присудило Светлане Клишевской. Она прислала несколько акварельных работ с историческими видами города.

Второе и третье места заняли воспитанницы Ленинской детской школы искусств София Артюшенко и Ксения Синяева. Они изобразили виды Тульского кремля.

Жюри также отметило работы пятилетнего Матвея Швыряева, нарисовавшего мемориал «Защитникам неба Отечества», и Дмитрия Зуева – мальчика с ограниченными возможностями здоровья, который изобразил тульский музей. Победители получат памятные призы и благодарственные письма главы города. Коллективы детских школ искусств, ученики которых приняли наиболее активное участие в конкурсе, также будут отмечены благодарностями.

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Тула
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