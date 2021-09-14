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Туляк заснял в Пролетарском районе фонтан кипятка

Туляк заснял в Пролетарском районе фонтан кипятка

Вода и пар били выше пятиэтажного дома на ул. Юлиуса Фучика.

Днем 14 сентября на ул. Юлиуса Фучика в Туле произошла нештатная ситуация на водопроводе. Очевидец прислал в редакцию кадры, на которых видно, как выше пятиэтажного дома бьет фонтан пара и кипятка.
 

 
До этого на месте велись ремонтные работы с применением техники. Сейчас там находятся рабочие, которые занимаются ремонтом и ликвидацией последствий. 
 
 
По их словам, произошедшее не должно оказать влияние на запланированный на сегодня пуск горячей воды после недельного отключения.
 
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:33 +2
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