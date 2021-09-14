Туляк заснял в Пролетарском районе фонтан кипятка

Днем 14 сентября на ул. Юлиуса Фучика в Туле произошла нештатная ситуация на водопроводе. Очевидец прислал в редакцию кадры, на которых видно, как выше пятиэтажного дома бьет фонтан пара и кипятка.

До этого на месте велись ремонтные работы с применением техники. Сейчас там находятся рабочие, которые занимаются ремонтом и ликвидацией последствий.

По их словам, произошедшее не должно оказать влияние на запланированный на сегодня пуск горячей воды после недельного отключения.