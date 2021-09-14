Дело о мене Центрального стадиона в Туле: суд рассмотрит апелляцию прокуратуры

23 сентября в Тульском областном суде рассмотрят повторное апелляционное представление прокуратуры по делу о мене стадиона «Арсенал» на депо. Ранее дело было снято со слушаний и возвращено в Советский районный суд — апелляция прокуратуры не соответствовала требованиям законодательства.

Напомним, обвиняемой Татьяне Силаевой, бывшей зампредседателя комитета имущественных и земельных отношений, вменялось то, что в конце 2014-го — начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.