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Под Новомосковском опрокинулась машина с арбузами и дынями
В результате аварии есть пострадавший.
Сегодня, 13 сентября, на трассе М-4 под Новомосковском произошло ДТП. Около 9.30 утра там на дороге опрокинулась ГАЗель, в которой перевозили дыни и арбузы.
По нашей информации, в результате аварии есть пострадавший. Точную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД России по Тульской области.
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