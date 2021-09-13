Под Новомосковском опрокинулась машина с арбузами и дынями

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В результате аварии есть пострадавший.

Сегодня, 13 сентября, на трассе М-4 под Новомосковском произошло ДТП. Около 9.30 утра там на дороге опрокинулась ГАЗель, в которой перевозили дыни и арбузы.

По нашей информации, в результате аварии есть пострадавший. Точную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД России по Тульской области.