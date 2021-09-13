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Под Новомосковском опрокинулась машина с арбузами и дынями
Фото: соцсети.

Под Новомосковском опрокинулась машина с арбузами и дынями

В результате аварии есть пострадавший.

Сегодня, 13 сентября, на трассе М-4 под Новомосковском произошло ДТП. Около 9.30 утра там на дороге опрокинулась ГАЗель, в которой перевозили дыни и арбузы.
 
 
По нашей информации, в результате аварии есть пострадавший. Точную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД России по Тульской области. 
 
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сегодня, в 13:42 +1
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