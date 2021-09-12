Тульский Роспотребнадзор нашёл в двух магазинах и трёх кафе «ковидные» нарушения

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора продолжают проверять соблюдение санитарно-противоэпидемических правил по снижению риска распространения коронавируса.

За неделю проверки прошли в 12 заведениях общепита и торговли. В двух магазинах и трёх кафе, расположенных в Туле, Щекино и Новомосковске, выявлены нарушения. Возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В отношении магазинов в Туле и Новомосковске составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы дел направлены в суд для вынесения решения.