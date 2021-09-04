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На Московском шоссе в Туле столкнулись автобус и «скорая»

На Московском шоссе в Туле столкнулись автобус и «скорая»

Пострадали два человека.

Сегодня, 4 сентября, в Туле на Московском шоссе произошло массовое ДТП.

В 17.20 там столкнулись рейсовый автобус Setra, «скорая» и Volkswagen Polo. По предварительным данным, «скорая» врезалась в автобус в тот момент, когда он разворачивался. После этого автомобиль медиков отскочил в Volkswagen Polo.

За медицинской помощью обратились пассажиры «скорой» — у них диагностированы ушибы и сотрясения.

 

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