На Московском шоссе в Туле столкнулись автобус и «скорая»

Сегодня, 4 сентября, в Туле на Московском шоссе произошло массовое ДТП.

В 17.20 там столкнулись рейсовый автобус Setra, «скорая» и Volkswagen Polo. По предварительным данным, «скорая» врезалась в автобус в тот момент, когда он разворачивался. После этого автомобиль медиков отскочил в Volkswagen Polo.

За медицинской помощью обратились пассажиры «скорой» — у них диагностированы ушибы и сотрясения.