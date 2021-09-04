Губернатор поздравил жителей Куркино с Днем поселка

Сегодня Куркино отмечает 345-ю годовщину со дня основания.

В своем поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что с каждым годом облик поселка преображается.

Сегодня здесь продолжаются газификация и ремонт дорог, реализуются инвестпроекты, создаются рабочие места, строятся новые скверы и зоны отдыха.