новости
новости
Регистрация
Губернатор поздравил жителей Куркино с Днем поселка

Губернатор поздравил жителей Куркино с Днем поселка

Сегодня Куркино отмечает 345-ю годовщину со дня основания.

В своем поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что с каждым годом облик поселка преображается.
 
Сегодня здесь продолжаются газификация и ремонт дорог, реализуются инвестпроекты, создаются рабочие места, строятся новые скверы и зоны отдыха.
 
Ваше активное участие в жизни поселка, готовность делать лучше свой родной край – основа дальнейшего развития всего Куркинского района, - говорится в поздравлении губернатора.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:18 −9
Другие статьи по темам
Прочее
КуркиноДень поселкаДюминпоздравление губернатора
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Туляков приглашают на грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица»
В Тульской области третий месяц ищут пропавшего мужчину
В Тульской области третий месяц ищут пропавшего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.