Губернатор поздравил жителей Куркино с Днем поселка
Сегодня Куркино отмечает 345-ю годовщину со дня основания.
В своем поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что с каждым годом облик поселка преображается.
Сегодня здесь продолжаются газификация и ремонт дорог, реализуются инвестпроекты, создаются рабочие места, строятся новые скверы и зоны отдыха.
Ваше активное участие в жизни поселка, готовность делать лучше свой родной край – основа дальнейшего развития всего Куркинского района, - говорится в поздравлении губернатора.
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