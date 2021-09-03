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В Туле на проезжей части перевернулась «Лада Приора»: пострадали три человека
Фото: архив Myslo.

В Туле на проезжей части перевернулась «Лада Приора»: пострадали три человека

Причина аварии устанавливается.

Сегодня, 3 сентября, на 13-м километре автодороги Тула – Яковлево произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 05.30 31-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на обочину, после чего машина опрокинулась на проезжую часть. В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира – 35-летний и 44-летний мужчины.

Точную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.

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