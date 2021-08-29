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В Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова серьезное ДТП: есть пострадавший
Фото читателя Никиты И.

В Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова серьезное ДТП: есть пострадавший

Информация о происшествии уточняется.

UPD. Подробности в нашей статье по ссылке

В Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова случилось серьезное ДТП. По словам очевидца, столкнулись троллейбус и автомобиль. Есть пострадавший.

- Троллейбус влетел в столб, рядом находится смятая иномарка, ее только что потушили. Стоят пожарные и реанимация, — рассказал читатель.

В данный момент информация уточняется. 

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