Фото читателя Никиты И.
В Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова серьезное ДТП: есть пострадавший
Информация о происшествии уточняется.
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В Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова случилось серьезное ДТП. По словам очевидца, столкнулись троллейбус и автомобиль. Есть пострадавший.
- Троллейбус влетел в столб, рядом находится смятая иномарка, ее только что потушили. Стоят пожарные и реанимация, — рассказал читатель.
В данный момент информация уточняется.