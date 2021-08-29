Очевидцы о ДТП на пересечении ул. Первомайской и Дм. Ульянова: водитель легковушки был пьян

Myslo стали известны некоторые подробности аварии, которая случилась вечером 29 августа в Туле на пересечении улиц Первомайской и Дм. Ульянова.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Веста» следовал от круга на ул. Короленко и поворачивал на ул. Первомайскую направо, а троллейбус двигался во встречном направлении. Предполагается, что водитель «Весты» либо не справился с управлением, либо выбрал слишком большой радиус поворота. В результате чего влетел в левую переднюю часть троллейбуса.

Легковушку после удара отбросило на 10−15 метров, где она врезалась в опору ЛЭП. В свою очередь троллейбус наполовину повалил столб с дорожными знаками и светофором.

Сразу после столкновения из-под капота «Лады» пошел дым или пар. Очевидцы затушили огнетушителем и вызвали сотрудников МЧС.

По словам очевидцев, водитель и пассажир находились в состоянии опьянения, от мужчин разило алкоголем. Они оба пострадали, их доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия выясняются.