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Житель Ярославской области избил полицейского в Туле и лишился свободы

Житель Ярославской области избил полицейского в Туле и лишился свободы

Происшествие произошло в мае.

В Туле 25-летний житель Ярославской области признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Судом установлено, что 3 мая пьяного обвиняемого доставили в Привокзальный отдел полиции за хулиганство. Уже в отделе мужчина напал на сопровождавшего его стража порядка и избил.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. 
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