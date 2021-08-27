Житель Ярославской области избил полицейского в Туле и лишился свободы

В Туле 25-летний житель Ярославской области признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 3 мая пьяного обвиняемого доставили в Привокзальный отдел полиции за хулиганство. Уже в отделе мужчина напал на сопровождавшего его стража порядка и избил.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы.