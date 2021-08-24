На трассе Тула-Новомосковск установили инновационные дорожные знаки

На участке трассы Тула-Новомосковск в районе дер. Большая Еловая специалисты Тулаавтодора и подрядной организации в экспериментальном порядке установили дорожные знаки с подсветкой от солнечных батарей. Такая подсветка позволяет сделать их более заметными для автомобилистов.

В Тулаавтодоре особо отметили, что теперь важно обеспечить сохранность знаков, которые часто становятся добычей вандалов. Так, ранее на трассе Тула-Белев была похищена «шериф-балка» — устройство, имитирующее световые красно-синие сигналы патрульного автомобиля ДПС. Оно автоматически начинает работать в темное время суток при включении искусственного освещения. При наличии «шериф-балки» водители более внимательно соблюдают скоростной режим, что снижает риск аварий.

Ранее этот участок трассы от Тулы до М-2 «Крым» был местом концентрации ДТП. Благодаря устройству он стал безопаснее.

Также наблюдаются случаи воровства автономных осветительных систем, установленных на остановках.

Тулаавтодор напоминает, что от сохранности оборудования, установленного для повышения безопасности движения, зависит жизнь и здоровье людей.