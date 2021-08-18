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В Туле на ул. Кутузова в припаркованном автомобиле найден труп человека

В Туле на ул. Кутузова в припаркованном автомобиле найден труп человека

Видимых повреждений на теле мужчины нет.

Рано утром 18 августа в Туле на ул. Кутузова, 108 у магазина «Барвин» на припаркованный с торца дома ВАЗ-2112 обратили внимание местные жители. Сидевший на водительском месте мужчина не подавал признаков жизни. Вызвали полицию.

Оказалось, мужчина мертв. Видимых повреждений на его теле не обнаружено, предположительно, смерть его не носит криминального характера.

Как выяснил Myslo, скончавшийся в автомобиле 40-летний житель Дубны — специалист по недвижимости. Возможно, ему стало плохо с сердцем.

 

Галерея
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 1
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 2
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 3
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 4
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 5
В Туле на ул. Кутузова в припаркованной легковушке найден труп человека, Фото: 6
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 11:25 +7
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