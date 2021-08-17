В Туле на водителя нелегальной маршрутки составили 6 протоколов

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Для профилактики ДТП с участием пассажирского транспорта, сотрудники тульского ОГИБДД проводят рейды, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями пассажирских транспортных средств.

Накануне, 17 августа, в областном центре полицейские задержали водителя, который перевозил пассажиров, не имею водительского удостоверения российского образца.

В отношении мужчины составлены 6 административных материалов за нарушения ПДД, Кроме того, к ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель, выпустивший машину на рейс.

Под пристальное внимание сотрудников ОГИБДД по Туле ежедневно попадают лица, не соблюдающие правил перевозки пассажиров, управляющие неисправными транспортными средствами и не имеющие соответствующих документов.