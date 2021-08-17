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В Туле на водителя нелегальной маршрутки составили 6 протоколов
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле на водителя нелегальной маршрутки составили 6 протоколов

Мужчина не имеет российского водительского удостоверения.

Для профилактики ДТП с участием пассажирского транспорта, сотрудники тульского ОГИБДД проводят рейды, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями пассажирских транспортных средств.

Накануне, 17 августа, в областном центре полицейские задержали водителя, который перевозил пассажиров, не имею водительского удостоверения российского образца.

В отношении мужчины составлены 6 административных материалов за нарушения ПДД, Кроме того, к ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель, выпустивший машину на рейс. 

Под пристальное внимание сотрудников ОГИБДД по Туле ежедневно попадают лица, не соблюдающие правил перевозки пассажиров, управляющие неисправными транспортными средствами и не имеющие соответствующих документов.

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вчера, в 09:24 +6
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