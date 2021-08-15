ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу

Фото: vk.com/podsl71efr

Несмотря на внушительные повреждения машин, а аварии обошлось без пострадавших.

Утром 15 августа на автодороге «Лапотко-Ефремов» в Ефремове Тульской области произошло ДТП. Очевидцы разместили в социальных сетях снимки с места происшествия.

По словам местных жителей, сначала один автомобиль подрезал другой, после чего первый влетел в бетонный фонарный столб, а второй в трубу теплотрассы. При этом прицеп Lada Largus практически «намотало» на столб.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что это два разных ДТП (столкновения между авто не было) и пострадавших в этих авариях нет.