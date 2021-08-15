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ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу
Фото: vk.com/podsl71efr

ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу

Несмотря на внушительные повреждения машин, а аварии обошлось без пострадавших.

Утром 15 августа на автодороге «Лапотко-Ефремов» в Ефремове Тульской области произошло ДТП. Очевидцы разместили в социальных сетях снимки с места происшествия.
 
По словам местных жителей, сначала один автомобиль подрезал другой, после чего первый влетел в бетонный фонарный столб, а второй в трубу теплотрассы. При этом прицеп Lada Largus практически «намотало» на столб.
 

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что это два разных ДТП (столкновения между авто не было) и пострадавших в этих авариях нет.

Галерея
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 1
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 2
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 3
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 4
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 5
ДТП в Ефремове: один автомобиль повалил столб, второй влетел в теплотрассу, Фото: 6
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +4
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Место
Тульская областьЕфремов
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