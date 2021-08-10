Убийство ребенка под Тулой: подозреваемый арестован на 2 месяца

Подозреваемому в убийстве двухлетней девочки в Панарино по ходатайству следственных органов СК России избрали меру пресечения. 68-летний Виктор Денисов арестован на два месяца. По данным пресс-службы регионального СУ СК, он частично признал вину.

Напомним, вечером 8 августа в деревне Панарино Щекинского района пьяный местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по данному факту возбуждено несколько уголовных дел – по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». А глава региональной прокуратуры взял расследование дела под личный контроль.