Убила из-за оскорблений: в Туле осудили местную жительницу

архив Myslo

В Туле 54-летняя местная жительница признана виновной в убийстве.

Судом установлено, что 27 апреля Елена А. распивала алкоголь вместе с 37-летним сожителем. В какой-то момент процесс распития перетек в ссору, и мужчина неоднократно обматерил женщину. Та несколько раз попросила его прекратить оскорбления, а потом ударила ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.