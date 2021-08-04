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Убила из-за оскорблений: в Туле осудили местную жительницу
архив Myslo

Убила из-за оскорблений: в Туле осудили местную жительницу

Преступление произошло в апреле этого года.

В Туле 54-летняя местная жительница признана виновной в убийстве.

Судом установлено, что 27 апреля Елена А. распивала алкоголь вместе с 37-летним сожителем. В какой-то момент процесс распития перетек в ссору, и мужчина неоднократно обматерил женщину. Та несколько раз попросила его прекратить оскорбления, а потом ударила ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:50 −1
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